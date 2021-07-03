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İSTANBUL

Eyüpsultan Boğaz Gezileri büyük ilgi görüyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği boğaz gezileri büyük ilgi görüyor. Pandemi nedeniyle 250 kişiyle sınırlandırılan gezilere bu güne kadar ilçe sakini 3 bin kadın katıldı, kısıtlamalar sonrası stres atıp, boğazın güzelliklerinin tadını çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüpsultan Boğaz Gezileri büyük ilgi görüyor
Tekneye girişte meyve suyu ve simit ikramlarının da yapıldığı boğaz gezileri 12.00 - 14.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan’da ikamet eden kadınlar, belediye tarafından düzenlenen boğaz gezileri ile pandemi süresince yaşanan tam kapanma ve kısıtlamalar sonrası sıcak yaz günlerinde stres atıp, boğazın güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Tekneye girişte meyve suyu ve simit ikramlarının da yapıldığı boğaz gezileri 12.00 - 14.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Gezi saatinden 30 dakika önce Eyüpsultan İskelesi’nde toplanan vatandaşların HES kodları kontrol edilerek tekneye alınıyor.

Pandemi sürecinde uzun süre evlere kapanmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, boğaz gezisinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

‘ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK İYİ OLDU’

  • Tekne gezisine arkadaşlarıyla birlikte katılan üniversite öğrencisi Ayşenur Karaca, “Bu tarz bir etkinliğe hepimizin ihtiyacı vardı. Pandemi döneminde hepimiz evlere çok kapandık. Özellikle çocuklar için çok eğlenceli ve keyifli oldu. Deniz havası aldık, boğazın güzelliklerini izledik, güzel bir gün oldu bizim için” ifadelerini kulandı. Geziye Akşemsettin Mahallesi’nden katılan bir diğer üniversite 3. sınıf öğrencisi Elif Esmerna ise, geziyi çok güzel bulduğunu ve farklı bir gün yaşadığını belirtti.

Geziye çocuklarıyla birlikte katılan Leyla Ünlüer ise geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu; “Geziden çok keyif aldık. Özellikle çocuklar için çok iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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