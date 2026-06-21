Eyüpsultan’da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: Üç kişi yaralandı

Olay, saat 00.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletleriyle istasyonda park halinde bekleyen 3 kişinin yanına, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içerisindeki şüpheliler tarafından, bu kişilere silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler otomobille olay yerinden kaçtı.