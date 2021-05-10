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Eyüpsultan’da Anneler Günü çiçeklerle kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle anne ve anne adaylarına saksılar içerisinde fesleğen dağıtımı gerçekleştirdi.

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Eyüpsultan’da Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken

Belediye ekipleri tam kapanma nedeniyle evlerinde bulunan annelerin yüzünü güldürerek binlerce fesleğen dağıtımı yaptı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, cadde cadde, sokak sokak dolaşarak yüzlerce anneye çiçek verdi. Başkan Deniz Köken, evlerinin balkonundan, camlarından sepetlerini sarkıtan Eyüpsultanlı annelerin tek tek Anneler Gününü kutlayıp, sepetlerine fesleğen koydu.

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Deniz Köken, “Başta canım annem olmak üzere, fedakarlığın sembolü, başımızın tacı annelerimizin anneler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete uğurladığımız tüm annelerimizi de rahmetle anıyorum. Pandemiden dolayı o kıymetli ellerinizi öpemesek de sizi çok seviyoruz” dedi.

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