Gündem Eyüpsultanda sera kurdular Sevgiyle büyütüp ihtiyacı olanlarla paylaşıyor
İSTANBUL

Eyüpsultan'da sera kurdular: Sevgiyle büyütüp ihtiyacı olanlarla paylaşıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, Odayeri Mahallesi’nde kurulan seralardan toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüpsultanda sera kurdular: Sevgiyle büyütüp ihtiyacı olanlarla paylaşıyor
Odayeri Mahallesi’nde kurulan seralardan toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, Odayeri Mahallesi’nde kurulan seralardan toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Mevsimine göre marul, kara lahana, kıvırcık, yeşil soğan, pırasa, roka, tere, maydanoz, turp, dereotu, havuç gibi her türlü sebzenin yetiştirildiği dört serada yetişen ürünler öncelikle ekiplerce toplanarak kasalara yerleştiriliyor.

Periyodik olarak iki ayda bir hasat edilen ürünler, aynı gün içerisinde Sosyal Market’in sebze reyonundaki yerini alıyor. Sosyal Market’ten faydalanan ihtiyaç sahibi aileler ise kredisiz bir şekilde her üründen birer demet almak suretiyle taze sebze ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

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