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Gündem Eyüpsultanda uçurtma şenliği 4 bin uçurtma göklere yükseldi
İSTANBUL

Eyüpsultan'da uçurtma şenliği: 4 bin uçurtma göklere yükseldi

Silahtarağa Parkı’nda düzenlenen şenlikte büyük bir özenle hazırlanan birbirinden güzel uçurtmalar Eyüpsultan semalarında renk cümbüşü oluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultanda uçurtma şenliği: 4 bin uçurtma göklere yükseldi
Birbirinden güzel uçurtmalar Eyüpsultan semalarında renk cümbüşü oluşturdu.

Silahtarağa Parkı’nda düzenlenen şenlikte büyük bir özenle hazırlanan birbirinden güzel uçurtmalar Eyüpsultan semalarında renk cümbüşü oluşturdu. Şenliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılarak çocukların mutluluklarına ortak oldu. Bu arada Başkan Deniz Köken alanda bulunan dev uçurtmayı da uçurdu.

Başkan Deniz Köken yaptığı açıklamada, “Çocuklar çok mutlular. Hem 23 Nisan, hem bahar geldi. İkisi bir araya gelince beklediğimizin de üzerinde yoğun bir katılım oldu, 4 bin uçurtmayı çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum, uçurtma şenliğimiz hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu. Şenlikte küçükler kadar anne ve babaları da keyifli saatler geçirdi. Hafta sonunun böyle eğlenceli bir aktivite ile geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ve aileleri, kendilerini böylesine güzel bir etkinlikle buluşturan Başkan Deniz Köken’e teşekkür etti.

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