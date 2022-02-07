Gündem Eyüpsultanda üniversiteli kızın kafasına taşla vuran şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı
İSTANBUL

Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Eyüpsultan'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Özcan Mercan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan bir yıl altı aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Eyüpsultanda üniversiteli kızın kafasına taşla vuran şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı
Arşiv

Olay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti.Okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya, yolda giderken hiç tanımadığı Özcan Mercan yerden aldığı taşı kafasına vurdu. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu.O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Özcan Mercan'ı yakaladı. Adliyeye çıkarılan Özcan Mercan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesinde kararlılık vurgusu: Adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor
GÜNDEM
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesinde kararlılık vurgusu: Adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor

Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Ben öldükten sonra mı cezaevine girecek
FOTOĞRAF 7
Title
Eskişehir’de yaşayan Emel Şimşek (36), 7 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığı eski eşi Gökhan T. (34) tarafından ölüm tehditleri almaya devam ettiğini iddia ederek sesini duyurmaya çalışıyor.
Title
Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan Gökhan T.’nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Şimşek, geçtiğimiz hafta eski eşinin 6 arkadaşıyla birlikte evini bastığını belirtti.
Title
Komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda Emel Şimşek, kendisinin kaçarak hayatını kurtardığını fakat o anlarda evde bulunan 73 yaşındaki babasının darp edildiğini iddia etti. Darp edilmesinden dolayı kaburgasında çatlaklar olan babası ve çocuklarıyla birlikte kendi evine gitmeye korkarak farklı evlerde sığınan Şimşek, daha önce de eski eşinin 2 kere uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ifade etti.
Title
Tüm bunlara rağmen eski eşi Gökhan T.’nin herhangi bir ceza almadığını iddia eden Emel Şimşek, “Ölmek istemiyorum, çocuklarımı yalnız bırakmak istemiyorum” diye seslendi.
Title
Sürekli ölüm tehditleri aldığını söyleyen Emel Şimşek, şehrin ortasında bulunan evinin eski eşi ve arkadaşları tarafından barbarca basıldığını belirtti. O anlarda yaşadıkları korkuyu hala atlatamadıklarını ifade eden Şimşek, “Evimi 6 arkadaşıyla birlikte basıyorlar. Bastıkları gün dış ve iç kapıları kırarak benim babamı darp ediyorlar. Ben eve girmedim diye yalanlar atıyor. Babana ben vurmadım diyor. Babam da ilk vuran eski eşim Gökhan Toprak olduğunu söylüyor. Sürükleyerek sokaklara attılar. Yatak odasında darp ettiler. Kulağı ve burnu hasar aldı. Kaburgası çatladı. Babam da korkuyor, şok içinde hala. O gün ben saklandım ve dışarı kaçtım. Hemen polisi aradım. Onlar gittikten sonra polisler de geldi. Ambulans geldi babamı götürdü. Bu insan peşimi bırakmıyor. ‘Bulduğumda öldüreceğim’ diyor. Her gün pompalı tüfeklerle resim çekiliyor. ‘Seni vuracağım, yaşatmayacağım’ diye sözler sarf ediyor. Bu kadar insanlara zarar vermesine rağmen dışarıda rahat nasıl geziyor ben anlamış değilim. İllaki ölmememiz mi gerekiyor. Çocuklarım ortada da kalınca mı rahatlayacak bu millet” dedi.
Title
Eski eşinin uzaklaştırma kararını delmesine rağmen tutuklanmadığını söyleyen Şimşek, karakola ifade vermeye gittikleri gün karşılaştıkları markette de saldırıya uğradığını iddia etti. Eski eşinin tarafından öldürülme korkusuyla evinde kalamadığını belirten Şimşek, şu şekilde konuştu:<br><br>“Bir de uzaklaştırma kararı var. Tehditleri devam ediyor. Bir de benden uzaklaştırma kararı var. Bu insan elini kolunu sallayarak geziyor. Ben ölmek istemiyorum. Çocuklarımla kalmak istiyorum. Sürekli öldürmek üzerine tehditler ediyor. Kız çocuğumuzu erkek arkadaşlarıyla içki içtiği ortama çağırıyor. Ben göndermediğim zaman da bu olayları yaratıyor. Karakola gidip şikâyet ediyorum. Salık bir şekilde geziyor. Evde kalamıyorum, korkuyorum. Orada, burada kaç gün kalacağım? Karakola ifade vermeye babamı da götürdüm. İfade verdiğimiz gün markete girdik. Orada bile saldırdı. Hala daha bu insan eli kolu salık bir şekilde geziyor. Sürekli ‘ya öldüreceğim ya sakat bırakacağım. Buralarda sizi barındırmayacağım, yaşatmayacağım’ diyor. Sürekli bu şekilde hakaretler küfürler ve tehditler devam ediyor.”
Title
Eski eşi Gökhan T.’nin sürekli kendisini aradığını ve yerini öğrenmeye çalıştığını aktaran Şimşek, “Dün akşam yine aradı ve aynı kelimeleri kullandı. Yerimi öğrenmeye çalışıyor. Artık gidecek yerim de kalmadı. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Maddi durumum yok şu anda. 3 çocuğumla dışarıdayım. Korkudan evde kalamıyorum. Savcılığa, karakola ve kadına şiddete gittim. Her yere gittim şikâyet ettim. İmza atıp çıkıyor. Sürekli benimle uğraşıyor. Ben ölmek istemiyorum. Allah beni çocuklarıma bağışlasın. Alın artık bunu. Tek çarem bu benim. Ben öldükten sonra mı bu cezaevine girecek? O zaman mı alınacak. Benim çocuklarım ortada kalınca mı alınacak. Benim ölmemi mi bekliyor adalet?” diyerek sitem etti.
Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Ben öldükten sonra mı cezaevine girecek
Eski eşi ve arkadaşları tarafından evinin basıldığını ve babasının darp edildiğini söyleyen Emel Şimşek, ölüm tehditleri altında yaşam mücadelesi verdiğini, kendi evine gidemediğini ve farklı yerlerde sığınarak yaşamaya çalıştığını belirterek, “Bu insan peşimi bırakmıyor. 'Bulduğumda öldüreceğim' diyor" ifadeleriyle çaresizliğini dile getirdi.
Uzman isim uyardı

Uzman isim uyardı

'Kamyonlarla taşınan kar gölleri zehirliyor.'
Gemiler buz esaretinde

Gemiler buz esaretinde

​Dünyanın en derin gölünde sert kış koşulları yaşanıyor.
Kırklareli zirvede

Kırklareli zirvede

Haftalık vaka haritası açıklandı.

​Atina, Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışında.

​SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar.

Türk araştırmacı dünya literatürüne geçti.

​İki yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı.

​'İstanbul'da ilk kez böyle bir hayvan görüyoruz.'

Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi için var gücümüzle çalışırız.

​Hızla yayılınca olağanüstü hal ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.