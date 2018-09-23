Ezan saatini öğrenmek isterken hayatını kaybetti

Kaza, Sarıoğlan ilçesi Ebulhayır Mahallesi'nde meydana geldi. Parkinson ve Alzheimer hastası olan Mehmet Gürsoy (80), hareket halindeki 65 AK 696 plaklı kamyonun şoförü Can Bal'a (50) işaret edip durmasını istedi.

İddiaya göre Gürsoy, Can Bal'a akşam ezanının okunup okunmadığını sordu. Aldığı cevap sonrası Gürsoy, şoförün yanından ayrıldı. Kısa süre sonra da Can Bal, aracı hareket ettirdi. Bu sırada kör nokta olarak tabir edilen şoförün görüş açısının dışında kalan bölümden geçen Gürsoy, kamyonun altında kaldı. Gürsoy olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yakınları saldırınca eve sığındı