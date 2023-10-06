F-16'lar 50 kilometre derinlikteki terör hedeflerini vurdu: Suriye'nin kuzeyindeki hava harekâtının detayları ortaya çıktı

Hava harekâtının detayları belli oldu
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk jetleri tarafından bir yıl içinde ikinci kez vuruldu. Öncekinden farklı olarak terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesislerinin hedef alındığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın yer aldığı insansız hava araçları da kullanıldı.
Savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, "Pençe Kılıç" adıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlenmiş, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti.
Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.
Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.