F-16'lar Suriye hava sahasında

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağı, Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirdi.
Suriye'nin kuzeyinde kurulması sağlanan güvenli bölge için ABD'yle ortak hareket eden TSK'dan yeni bir hamle geldi. Türk jetleri havalandı.
2 SAAT UÇTU
- Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.#MSB #TSK
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2019