F-16'lar Suriye hava sahasında Milli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 23 Eylül 2019, 14:25 Son Güncelleme: 23 Eylül 2019, 14:45 DHA AA