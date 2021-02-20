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Fabrikada buhar kazanı patladı: Bir anda ortalık cehenneme döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı, bir işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı.
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti.

DHA
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı.
  • Ancak patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti. Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı.

DHA
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı.

'ORTALIK BİR ANDA CEHENNEME DÖNDÜ'

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler tedavi altına alındıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşadıkları anları anlattı.

  • Yaralılardan Esengül Arslan, "Çalışıyorduk. Kazan yanıyordu, nasıl olduğunu anlamadık. Bir anda ortalık cehenneme döndü. Nasıl çıktık onu bile bilemiyoruz" dedi.

Yaralı Murat Baydan da "Bir anda patlama oldu, nasıl olduğunu anlayamadık. Bacağım kırıldı" diye konuştu.

Haberi alan yaralıların yakınları ise hastaneye akın etti. Yaralı yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı.

Kadınlar işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

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