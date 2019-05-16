Fabrikada korkunç olay: Kolunu makineye kaptırdı

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Saadet Partisi'nden 23 Haziran kararı

Saadet Partisi, İstanbul'daki yenilenecek seçimlere 31 Mart'taki adayı Necdet Gökçınar ile katılacağını açıkladı. Böylece, 23 Haziran'a giden süreçte 'Saadet Partisi seçimlere katılacak mı?' 'Saadet Partisi'nin 23 Haziran'daki adayı kim olacak?' soruları da yanıtını bulmuş oldu. Söz konusu gelişmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.