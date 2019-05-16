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Isparta haber - Fabrikada korkunç olay: Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay: Kolunu makineye kaptırdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir fabrikada kolunu helezon makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Talihsiz işçi, olay yerine gelen ekiplerce kurtarıldı.
Talihsiz işçi, olay yerine gelen ekiplerce kurtarıldı.

Eğirdir’de faaliyet gösteren bir un fabrikasında 30 yaşındaki Ali B. isimli işçi çalıştığı sırada bir kolunu helezon makinasına kaptırdı.

Kolunu omzuna dek makinaya kaptıran Ali B. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı durumdaki işçiyi kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

İşçinin ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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