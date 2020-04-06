Fabrikadaki yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde pamuk yağı imal edilen fabrikanın bahçesinde bulunan deponun girişindeki pamuk sapı balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuldu.

Pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırıldı

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan alanın yakınındaki pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırıldı. Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması başlatıldı. Aynı fabrikada 13 Şubat günü de yangın çıkmış, 4 gün boyunca söndürülememişti.