Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı.

İHA Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. O anlar ise durumu fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA Açık kamyon damperinin çarpması ile PTS direği devrildi.



Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor.