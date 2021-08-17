Gündem Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı
KOCAELİ

Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, plaka tanıma sistemi (PTS) direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Faciadan dönüldü: Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı
Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı.

Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.
İHA
Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. O anlar ise durumu fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Açık kamyon damperinin çarpması ile PTS direği devrildi.
İHA
Açık kamyon damperinin çarpması ile PTS direği devrildi.


Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor.

Damperi bozuk olan kamyon üst geçide takıldı
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Damperi bozuk olan kamyon üst geçide takıldı
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Karabük'te damperi açık şekilde seyreden kamyon kameraya yansıdı
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Karabük'te damperi açık şekilde seyreden kamyon kameraya yansıdı
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