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Faciadan son anda kurtuldular: Esenler’de 16 katlı binanın dış cephesi çöktü

Esenler’de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle çöktü. O sırada tekstil atölyesinden ürün indirmeye çalışan işçi, düşen beton parçalarından kaçarak kurtuldu.

15:59 . 26/09/2023 Salı
IHA
Esenlerde korku dolu anlar

Esenlerde korku dolu anlar

Esenler’de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle çöktü. O sırada tekstil atölyesinden ürün indirmeye çalışan işçi, düşen beton parçalarından kaçarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle yola çöktü.

Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, Apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı. Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı.

"Deprem oldu zannettik, merdivenlere yığıldık"

O anları anlatan apartman sakini kadın ise, "Biz evde otururken sesler duyduk. Deprem oldu zannettik. Merdivenlere yığıldık. Binadan çıktık. Kırık yeri vardı. Orası yapılacak dendi. Öyle kaldı. Bugün de hava çok rüzgarlı. Şimdi de devamı döküldü" dedi.

#istanbul
#bina
#dış cephe
#çökme
42 dakika önce
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