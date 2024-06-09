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Fahiş fiyatlı bilet satışı yapan firmalara 1 milyon lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlatılan yüzde 20 indirim kampanyasına uyulup uyulmadığının kontrolüne dair 10 gün boyunca yapılan denetimler sonucunda toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulandığını açıkladı.

15:07 - 9/06/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan kurban bayramı öncesi şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimlerin hızlandırıldığını belirtti.


Bayram tatili öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik denetimleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın memleketlerine giderken mağduriyet yaşamaması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla bütün önlemlerimizi aldık" dedi.


'Bin 820 ceza uygulandı'

Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'emekliler yılı' ilan edilmesi ile birlikte şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetimlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti.


10 günlük denetimler sonucunda 1534 otobüsün denetlendiğini kaydeden Uraloğlu, "Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarı ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürmektedir. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında yoğun olarak denetim faaliyetleri devam edecektir" ifadelerini kullandı.


#Fahiş Fiyat
#Otobüs Biletleri
#Abdulkadir Uraloğlu
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