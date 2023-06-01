Fahrettin Altun: Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye ve dünya için iyi haber

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini değerlendirdi.

Altun, Katar merkezli Al Jazeera için kaleme aldığı "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye ve dünya için iyi haber" başlıklı makalede "Türk seçmenler Türk demokrasisinin gücünü gösterdiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barış ve istikrar vizyonuna desteklerini ifade ettiler." dedi.

"Hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir an"

Giderek daha karmaşık hale gelen küresel siyasi manzara karşısında, geçen pazar günü Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin, hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir an olduğunu belirten Altun, şunları vurguladı:

Seçimin adil, özgür ve etkileyici derecede yüksek bir seçmen katılımıyla gerçekleşmesi demokrasi için bir zaferdi. Sonuçlar, Türkiye'nin siyasi manzarasının canlılığını ve Türk halkının demokrasilerine olan inancını bir kez daha teyit ediyor.

Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha millete liderlik etmesi konusunda güvenmesi, bölgesel istikrar ve küresel barış için son derece iyiye işaret ediyor.

"Başarı tüm Türk vatandaşlarının"

Seçim kampanyası, Türkiye'nin canlı, dayanıklı ve kapsayıcı demokrasisinin en iyi özelliklerini yansıtan çeşitli siyasi kültürü kadar renkli ve dinamikti. Beklenen tüm gerilimlere rağmen, Türk vatandaşları oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke politikalarına ve vizyonuna olan güvenlerini ve desteklerini yinelemek için kullandılar.

Bir başka dönüm noktası niteliğindeki seçim zaferinin ardından, yenilmez Cumhurbaşkanı alçakgönüllülükle ve nezaketle tüm ulusu kucakladı. Kendisine ve partisine destek verip vermediklerine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğine söz verdi. Başarılarının sadece taraftarlarının değil, tüm Türk vatandaşlarının olacağını yineledi.

"Dünya beşten büyüktür"

İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimde sadece muhalefet adayını değil, yabancı düşmanı ve mülteci karşıtı unsurları da mağlup ettiğini anlattı.

Türk halkının bir kez daha Erdoğan'ı seçerek, Türkiye'de ikamet eden mültecilerin ancak güvenli olduğu takdirde ülkelerine dönmeleri gerektiğine inandıklarını da açıkça ifade ettiğini belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bağlamda bu zafer, Erdoğan'ın mülteci meselesine yaklaşımının bir göstergesiydi. Bu değerler üzerine inşa edilen yeni Erdoğan yönetimi, uluslararası örgütlerde reformu ısrarla savunurken, dünya çapında bir hakkaniyet ve adalet mesajı yaymaya devam edecek.

Erdoğan'ın meşhur 'dünya beşten büyüktür' mottosunun ifade ettiği gibi, yeni Erdoğan yönetimi, uluslararası sistemde eşitliği sağlamak için çalışmaya devam edecek.

Küresel meselelerin çözümünde iş birliği çağrısı

Erdoğan'ın vizyonunun Türkiye'nin sınırlarını aştığını ifade eden Fahrettin Altun, bunun da uluslararası çatışmaları çözmeyi ve küresel acıları hafifletmeyi içerdiğinin altını çizdi.

Bu iddialı hedeflerin ulaşılabilir olduğunu aktaran Altun, "Erdoğan öncülüğündeki Türkiye, acil ikili, bölgesel ve küresel sorunları çözmek için istekli herhangi bir ülke ile iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir." diye ekledi.

Altun, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin, Türk halkının teröre karşı ülkesinin kararlı duruşuna verdiği desteği ve takdiri de gösterdiğini anımsattı.

Erdoğan yönetiminin, bu küresel tehdide karşı mücadelesini tüm gücüyle sürdüreceği, terörizmin her biçimiyle mücadele ederek uluslararası kamuoyunu da benzer yaklaşımı benimsemeye çağıracağı kaydedildi.

"Türk milleti dünyaya net mesaj verdi"

Altun, söz konusu makalesinin devamında şu görüşlere yer verdi:

Bu seçimden sonra da Erdoğan yönetimi, iklim değişikliği, gıda kıtlığı, düzensiz göç ve ekonomik krizler gibi küresel sorunlara yönelik amansız çabalarını sürdürecektir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ileri adım atmaya, çözümlere katkıda bulunmaya ve küresel iş birliğini teşvik etmeye hazır.

Türk milleti bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenerek dünyaya net bir mesaj verdi: Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde sizinle çalışmaya hazırız.

"Türk demokrasisinin gücünü yeniden teyit etti"

Seçim, yalnızca Türk demokrasisinin gücünü yeniden teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda Türk halkının barış, eşitlik ve adalet vizyonuna sahip bir lider tarafından yönetilme konusundaki tavizsiz kararlılığını da gösterdi.

Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sadece Türkiye için bir zafer değil; bölünme zamanlarında birlik, korku karşısında şefkat ve çatışma ortasında çözüm arayan bir dünya için bir umut ışığıdır.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlarken, Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek vizyonu rehberliğinde ilerlemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. Geleceğin haritasını çıkarmak, 'Türkiye Yüzyılı'nı dünyanın iyiliği için bir güce dönüştürmek için her zamankinden daha enerjik çalışmakla başlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstesinden gelinemez gibi görünen zorluklar karşısında her şeyi yapabileceği tavrı ve pozitifliği, uluslararası toplumun çağımızın uluslararası meydan okumalarına karşı koyma çabasında başvurması gereken çok önemli bir değerdir.

İstikrarsızlık ve çatışma dünyamızı sınamaya devam ederken, gelecek nesiller için barışı teşvik etmek ve korumak için birlik ve iş birliği ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale geliyor.

"Erdoğan, ömrünü yurt içinde ve yurt dışında barışı tesis etmeye adadı"

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ömrünü yurt içinde ve yurt dışında barışı tesis etmeye adadı." dediği makalesini şu sözlerle tamamladı:

Artık Türk milleti Erdoğan'ın vizyonuna desteğini bir kez daha dile getirdiğine göre, dünya onun sürdürülebilir barış ve küresel istikrar arayışında ona katılmalı.







