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POLİTİKA

Fahrettin Altun: Farklı senaryolara hazırlandık, dayanışma olmazsa olmaz

İletişim Başkanı Altun, dayanışmanın önemine dikkati çekerek, “Uluslararası dayanışma, dünyada etkilemediği tek bir yer bırakmayan bu ölümcül virüsle mücadele karşısında ‘olmazsa olmaz’dır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık konularının yanı sıra uluslararası iş birliğine de odaklandığını vurgulayarak, dayanışmanın önemini vurguladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye koronavirüsle etkili ve sert şekilde mücadele ediyor. Erkenden tedbir aldık ve farklı senaryolara hazırlandık. Sağlık sistemimiz, tarihi salgın koşullarıyla karşılaşıldığında, birçok ülkeninkinden çok daha dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin, sağlık sorunlarını ele alırken yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisine ve uluslararası koordinasyonu artırmak için dış politika kabiliyetlerine de odaklandığını vurgulayan Altun, “Sağlık krizi yönetimi, sıkı güvenlik önlemleri ve ekonomik destek ile el ele olmalıdır” ifadesini kullandı.

TÜM ÜLKELERİ ETKİLEDİ

  • Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yeni tip koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin ulusal adımlarını koordine etmenin yanı sıra sorun karşısında küresel bir yanıt ortaya koymaya yönelik çabaları artırmak için çok çalıştığını ifade etti. İletişim Başkanı Altun, mesajında şunları kaydetti:
  • “Uluslararası dayanışma, dünyada etkilemediği tek bir yer bırakmayan bu ölümcül virüsle mücadele karşısında ‘olmazsa olmaz’dır. Bu virüsün, ülkeleri küresel iş birliğini sekte uğratacak yeni sınırlar çizmeye itmesine izin vermemeliyiz. (Virüsün) Ulusları izole edilmiş toplumlara dönüştürmesine izin vermemeliyiz. Çeşitli yer ve forumlarda uluslararası dayanışma ve küresel iş birliği çağrısında bulunmaya devam edeceğiz.”

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