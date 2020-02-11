Gündem Fahrettin Altun FETÖ operasyonlarının talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
ANKARA

Fahrettin Altun: FETÖ operasyonlarının talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması hakkında, "FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ ile mücadeleye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Cumhurbaşkanımız direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye’yi topyekun işgal edecekti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk milleti Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek

"Sinsi ve kanlı planlar boşa çıktı"

Gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip eden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Milletimizin iradesi ihaneti engellediFETÖ’nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir.

OYNAT 01:00
"Aynaya baksa FETÖ'nün siyasi ayağını görecek"
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması üzerine konuştu. 'Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış. Oysa ki bir boy aynasına baksa, ayağı da görecek, boyunu da görecektir.' dedi.

Al sana siyasi ayak
GÜNDEM
Al sana siyasi ayak

Darbeciler sahadan püskürtüldü

  • Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam etmiştir. Cumhurbaşkanımız bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür.

Kirli emeller bertaraf edildi

Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devleti ele geçirmeye, milleti esir almaya, ülkemizi işgal etmeye azmetmiş FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ’nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır. Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir."
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