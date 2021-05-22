Fahrettin Altun o dakikaları paylaştı: Erdoğan Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı

Can Ataklı'dan Rizelilere hakaret

Tele1 sunucusu Can Ataklı, Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik düzenlenen protestoları yorumladı. Rizelilere 'cahil' benzetmesi yapan Ataklı, 'AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın falan. Bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacakAdamlara sorsan, Netahyahu desen bilmez, PKK nedir desen anlamaz. Hele orada bir kadın, kiralamışlar belli. Maksat sinir bozmak' dedi.