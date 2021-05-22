Gündem Fahrettin Altun o dakikaları paylaştı Erdoğan Hasdaldan Fatih Camiine kadar makam aracını kullandı
POLİTİKA

Fahrettin Altun o dakikaları paylaştı: Erdoğan Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin video paylaştı. Altun, videoyu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notu ile paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Altun o dakikaları paylaştı: Erdoğan Hasdaldan Fatih Camiine kadar makam aracını kullandı
Erdoğan Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin video paylaştı.
Altun, videoyu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notu ile paylaştı.

ERDOĞAN SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA GEÇTİ

Erdoğan'ın dün Hasdal'da yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna geçmişti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Fatih Camii'ne kadar aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı.

Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının şoför koltuğunda vatandaşı selamladı
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının şoför koltuğunda vatandaşı selamladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını kullandığı sırada araç içinden bir görüntü paylaştı.

Sanatçı Ömer Karaoğlu'nun 'Yol mu dayanır şarkısı eşliğinde kaydedilen görüntüler, 'Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…' notuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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