Fahrettin Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama: Yalanlar silsilesi birliğimizi bozamayacak

Herkesin bilmesini isteriz ki… Dava bilincimizin gereği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, kıymetli ailesinin ve kutlu davamızın hukukunu korumayı asli görevimiz addediyor, tüm gayretimizi bu uğurda sarf etmeye devam ediyoruz. Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un o muazzam dizeleri, bizim şiarımızı, yaklaşımımızı, bilincimizi ve gücümüzün asıl kaynağını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Neydi o dizeler? 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İşte bu anlayışla, hep birlikte liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir olmaya devam edecek ve Türkiye'mizi daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü yarınlara inşallah hep birlikte taşıyacağız."