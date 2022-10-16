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POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan 'yalan makinası' Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yunan yalan haber makinası' olarak tanımladığı Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Altun, mesajında "Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Fahrettin Altundan yalan makinası Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz
​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin mültecileri geri ittiğini, botlarını batırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mitarakis'in yaptığı paylaşımlar üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Yunan yalan haber makinası yine devrede… Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış" ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

  • "Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasbedip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayımlarken, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz."

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