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ANKARA

'Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' demişlerdi: 'Türkiye İletişim Modeli' Yunanistan’a örnek oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin tezlerini dünyaya duyurmaktaki başarısı, Yunanistan'a örnek oldu. Geçen ay “Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz” başlıklı bir yazının yayınlandığı Yunan medyasında, şimdi de ülke için “Türkiye’ye karşı propaganda yürütmek” üzere bir “İletişim Başkanlığı” kurulacağı haberleri yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz demişlerdi: Türkiye İletişim Modeli Yunanistan’a örnek oldu
Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Türkiye’nin tezlerini dünyaya anlatmak üzere uluslararası çapta faaliyetlere imza attığı “Türkiye İletişim Modeli”nin başarısı üzerine Yunanistan harekete geçti.

Yunan Real News gazetesinde yayınlanan “Ankara’ya karşı iletişim görev gücü” başlıklı haberde, “Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı bir duvar işlevi görecek İletişim Başkanlığı kurma yönünde karar aldığı ve sürecin hızla yürütüldüğü” ifade edildi.

Haberde, “Bu özel grubun görevi, Türklerin iletişimsel düzeydeki her türlü faaliyeti karşısında iletişim koordinasyonunu sağlama, bilgileri/verileri yönetme, derhal ve sert cevap verme olacaktır” denildi.

Amaç, “Türkiye’nin artan iletişim faaliyetlerine karşı taarruz”

Haberde, Yunan tarafının son iki yılda krizlerin iletişimsel açıdan yönetiminde eksikliklerin bulunduğunun ve Türkiye’ye karşı bir iletişim mozaiği oluşturma gerekliliğinin farkına vardığı belirtildi.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında geçen hafta ortasında gerçekleştirilen bir toplantının ana mesajının “Türkiye’nin son zamanlarda birçok düzeyde ciddi bir dinamizm kazanan iletişim çalışmaları karşısında Yunanistan’ın sürekli karşı taarruzuna yön vermek” olduğu aktarıldı.

  • Bu amaçla oluşturulan yeni “iletişim görev gücünün” uzun zamandır Yunan makamlarının mülteci ve göçmenlere karşı sergilediği insanlık dışı tutumu dünyaya gösteren Türkiye’ye karşı bir siper oluşturacağı belirtilen haberde, Yunan İletişim Başkanlığı için ülkenin Ankara Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışmış, dışişleri bakanlığı sözcülüğünü yürütmüş ve New York başkonsolosu olarak görev yapmış Konstandinos Kutras’ın adının öne çıktığı ifade edildi.

Kathimerini de “Altun’un Yunan mevkidaşına ihtiyaç var” demişti

Ağustos ayında Yunan Kathimerini gazetesinde de “Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz” başlıklı bir yazı yayınlanmıştı.

  • Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi öğretim üyesi Sotiris Serbos, Fahrettin Altun’un 24 Temmuz’da Kathimerini gazetesinde yayınlanan röportajını okurken, Altun’un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etmişti.

Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen ve bölgesel etkinliği artan Türkiye’de, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğu belirtilen yazıda, Fahrettin Altun’un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin “Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek” olduğu vurgulanmıştı.

Yunanistan’ın da bu alandaki zaafını tedavi etmek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilen yazıda, “Altun’un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için, geçmişe kıyasla daha orantısız bir şekilde ilerliyor. Türkiye’nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz.” denilmişti.

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