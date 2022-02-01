Öztrak da İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapattı: Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu

İktidar her fırsatta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında, 2023 yılında yapılacağını açıklamasına rağmen muhalefet partileri erken seçim taleplerini sürdürüyor. Katıldığı bir canlı yayında seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gönlünden geçen adayı açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTERİM"

KRT TV canlı yayınında konuşan Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPIYI KAPATMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a kapıyı kapatmıştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, katıldığı bir törende, adaylık için İmamoğlu'nu işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yaptığı gaflar ve gündeme getirdiği asılsız iddialar, kendisine parti içerisinden 'bir operasyon çekildiğini' gündeme getirmişti.

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