Gündem Öztrak da İmamoğlu ve Yavaşa kapıyı kapattı Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu
POLİTİKA

Öztrak da İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapattı: Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faik Öztrak da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşa kapıyı kapattı: Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

İktidar her fırsatta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında, 2023 yılında yapılacağını açıklamasına rağmen muhalefet partileri erken seçim taleplerini sürdürüyor. Katıldığı bir canlı yayında seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gönlünden geçen adayı açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTERİM"

KRT TV canlı yayınında konuşan Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.

Öztrak da İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapattı: Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu
OYNAT 00:23
Öztrak da İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapattı: Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini söyledi.

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KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPIYI KAPATMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a kapıyı kapatmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, katıldığı bir törende, adaylık için İmamoğlu'nu işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yaptığı gaflar ve gündeme getirdiği asılsız iddialar, kendisine parti içerisinden 'bir operasyon çekildiğini' gündeme getirmişti.

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