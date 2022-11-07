Faik Öztrak'ın 6'lı masa için 'rüya takım' benzetmesine AK Parti'li İbrahim Aydemir'den cevap: Ne rüya takımı kabus takım

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'li Faik Öztrak'ın "6'lı masadaki partilerin ekonomi ekipleri, Türkiye'nin rüya takımı gibi" açıklamasına cevap verdi.

"KABUSUN ADINI RÜYA KOYMUŞLAR"

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"6'lı masaya 'rüya takım' diyor. Buna güler misin ağlar mısın? 'Rüya takım' dedikleriyle birbirlerine girmişler, kavga halindeler. '6'lı masadan bir şey olmaz.' diyen kendi içlerindeki isimler. 'Rüya takım' dedikleri bu mu? Rüya buysa kabus ne? Kabusun adını 'rüya' koymuşlar. Gelinen nokta, 6'lı masanın utanılacak bir ekip olduğunu ortaya koyuyor. Bu halleriyle gelecekler, ekonomiyi düzeltecekler. Ali Babacan'a sözüm ona bir anlam yüklüyorlar ama arka planda ona olan tenkitleri çok yüksek. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu ile ilgili 'İpe sapa gelmez.' ifadesi var. Ne 'rüya takımı', kabus takım. Bir kaos, karmaşa, hercümerç hali. Bu ülke bunlara teslim edilebilir mi? Bir de masanın altına sakladıkları var."

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"ÜLKESİNİ SUÇLAYAN BİR LİDER DÜNYADAN HABERDAR OLUR MU?"

Aydemir, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ise şu sözlerle eleştirdi:

"Ülkesini suçlayan bir lider dünyadan haberdar olur mu? Dünyadaki birtakım etkili çevreler, bunu, kullanılır bir aparat gibi öne almışlar, öne sürüyorlar."

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