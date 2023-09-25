Farabi kültür sanat sezonu dolu dolu geçecek

Tüm sanatseverler ve Güngören sakinleri bu muhteşem etkinliklerden ücretsiz yararlanacak. 2022-2023 Yusuf Has Hacip Kültür Sanat Sezonu boyunca İlber Ortaylı gibi isimler ağırlanırken GNG Fest ile Madrigal gibi ünlü müzik grupları konser verdi. Bahçe Akustik ile kulakların kiri silinirken, dayanışma günleri, e-spor etkinlikleri, tiyatro gösterimleri, çocuk oyunları, sinema gösterimleri gerçekleşti. Ayrıca, Dayanışma Günleri, İstasyon Günlükleri, Medeniyet Söyleşileri, Gönül Sohbetleri ile aralarında Kemal Sayar, Yusuf Kaplan, Ahmet Anapalı, Hatice Kübra Tongar, Saliha Erdim, Yavuz Yiğit, Soray Uzun ve Said Ercan gibi ünlü isimler, Güngörenlilerle bir araya geldi.

Kültür Merkezimizde nice sanatçılar yetişecek

Yapay zekalı açılış sonrası sahneye çıkan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Kültür sanat merkezimizi bir kültür sanat üretim merkezine dönüştüreceğiz. Buranın sokaklarında gezen çocuklar buranın sanatçıları, buranın müzisyenleri haline gelsin istiyoruz. İnşallah bu 10.000 metrekarelik kültür merkezinde nice sanatçılar yetişecek. Ayrıca yeni ihtiyaçlara yönelik yapay zekayı da kullanarak çözümler üretmeyi de planlıyoruz. Bu kültür merkezinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir alt yapı oluşturduk. Kongrelere, fuarlara, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Güngören olarak dünya standartlarında tesislere sahibiz desek abartmış olmayız. Farabi kültür sanat sezonunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise, yapay zeka ve teknolojinin kültür sanat ile bir arada kullanılması harita bir lezzet oluşturduğunu söyledi. Açılış töreni ünlü sanatçı Yücel Arzen ve Orkestrası, Necip Fazıl Kısakürek’in Utansın ve Sakarya şiirleri bestelediği şarkılarında aralarında bulunduğu birbirinden özel şarkılarını seslendirdi.

Davetlileri Metaverse evrenindeki medresesine davet etti

Açılış törenin merakla beklenen bölümünde ise filozof, bilim insanı ve müzik teorisyeni Farabi davetlileri karşıladı. Yapay zeka kullanılarak davetlilere Türkçe seslenen Farabi, “Güngören Kültür-sanat sezonunun açılış programına hoş geldiniz. Böylesine özel bir etkinliğe bendenizi davet etme nezaketini gösteren kadirşinas Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunarım. Efendim muhterem Belediye Başkanımız Bünyamin Bey’in, program öncesi yemek davetini kıramadım. Sağ olsun fakiri Köyiçi’ndeki kebapçılardan birinde cömertçe doyurma nezaketinde bulundu. Enfes yemeklerin lezzeti hala damağımda. Gelecek yıl yapacağınız Kültür-Sanat Sezonu açılış programına davet ederseniz yine gelmek isterim. Hatta önümüzdeki yıllarda sanal dünya Metaverse’te belki kendi medresemi kurar sizlere felsefe eğitimleri de veririm. Sizde bu vizyon, bu azim oldukça gençler, bilimsel ve teknolojik çabalarınızla sadece uzakları yakın eylemez aynı zamanda maziyi de güncel ve aktüel kılarsınız. Gençler ben tarihten geliyorum. Tarih ahalisi Güngören Belediyesi’nin hizmete açtığı, Cezeri, Biruni ve Harezmi Öğrenci İstasyonlarını konuşuyor. Bilim Güngören’de ve Alt+Tab kuluçka merkezinde ortaya koyduğunuz hizmetlerinizi tarih sakinleri hayranlıkla izliyorlar. Bence Güngören ahalisinin kültür-sanat etkinliklerine rahatlıkla erişmesi için geliştirdiğiniz Kültür Durakları projesi çok harika bir proje. Titizlikle sürdürülmeli. Emeği geçenleri kutluyorum. Değerli konuklar, katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Hepinize başarılı ve ilham dolu bir Kültür-Sanat Sezonu dilerim” sözleriyle tamamladı.

Güngören’de Yapay Zekalı Açılış