Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme

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Kirayı ödemeyen kiracı evi başkasına kiraladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş adamı Rauf Karancı 2 yıl önce kiraladığı evinin tanımadığı birine kiralandığını öğrendi. Sahibi olduğu evin kapısını çalınca kiracısının evini bir başkasına kiraladığını öğrenen adam, eski kiracısı S.B. tarafından dolandırıldığını iddia etti.