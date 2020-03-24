Gündem Farkındalık oluşturmak istedi Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
BOLU KORONAVİRÜS

Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti

Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti

Bolu’da, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.

Haber Merkezi İHA
Murat Çalık
Murat Çalık

Bolu’da, korona virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine, Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi.

Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
FOTOĞRAF 8
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Bolu’da, korona virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine, Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi.
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Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine ‘Eğer bu okunan sela senin yada bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal” yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte Bolu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı.
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Çalık, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Yaşlıların ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, yaşlılarımızın sonu ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Tüm ülkeye sesleniyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Artık ciddiye almamız gerekiyor. Sokaklarda aracımla tur attım. En ufaktan en yaşlımıza kadar herkes sokakta. Kimse sağlığını düşünmüyor. Komşularımızın, ailelerimizin ölümüne sebep olabilir.”
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Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.


Yaşlı vatandaşları uyardı

Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine ‘Eğer bu okunan sela senin yada bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal” yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte Bolu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı.

olu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı.

Çalık, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yaşlıların ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, yaşlılarımızın sonu ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Tüm ülkeye sesleniyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Artık ciddiye almamız gerekiyor. Sokaklarda aracımla tur attım. En ufaktan en yaşlımıza kadar herkes sokakta. Kimse sağlığını düşünmüyor. Komşularımızın, ailelerimizin ölümüne sebep olabilir.”
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