Gündem Farklı iki noktaya kumar baskını 59 kişiye 267 bin 349 TL ceza
İZMİR

Farklı iki noktaya kumar baskını: 59 kişiye 267 bin 349 TL ceza

İzmir'de, bir tavuk çiftliği ile kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen 59 kişiye, toplam 267 bin 349 TL ceza kesildi. 6 kişi hakkında da kumar oynamak için yer temin etme suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
İki adreste 59 kişi tombala oynarken yakalandı.
İki adreste 59 kişi tombala oynarken yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği ile Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını düzenledi. İki adreste 59 kişi tombala oynarken yakalandı. 59 kişiye, 'Kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve kapalı alanda tütün ürünü tüketmek' suçlarından toplam 267 bin 349 TL ceza kesildi.

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynadılar: 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası
GÜNDEM
Ruhsatsız iş yerinde kumar oynadılar: 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası

Ayrıca, N.A., E.K., U.Y., İ.D., S.Y. ve Z.S. hakkında ise 'kumar oynamak için yer etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Z.S. hakkında ayrıca 'mühür bozma' suçundan tutanak tutuldu.

Kumar oynarken basıldılar çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
OYNAT 00:54
Kumar oynarken basıldılar çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
Zeytinburnu'nda kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın yapan polis kumar oynayan 16 kişiyi yakaladı. Polisin baskını sırasında bazı kişilerin çatı katına saklandığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.


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