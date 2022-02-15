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POLİTİKA

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki: 'Kahramanlık devşirmek doğru değil'

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfının yurt projesinin de bulunduğu alana ait avan projenin koruma kurulları tarafından onaylandığını ancak 2,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kanunlara aykırı şekilde bekletildiğini söyledi. Turan "2,5 yılda Süleymaniye'de tek bir çivi çakılmamış ama onaylı, imarlı bir vakıf parseli üzerinden kahramanlık devşirmek doğru değil" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turandan ​İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna tepki: Kahramanlık devşirmek doğru değil
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan İBB'ye Süleymaniye tepkisi.

İBB Meclisi Şubat ayı ilk birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Fatih Belediye Başkanı Turan, mecliste söz alarak, Süleymaniye Camisi etrafındaki silüet tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Caminin silüetinin korunması yönünde toplum tarafından ve inşaat sahibi İlim Yayma Vakfınca gösterilen hassasiyetin, şehrin değerlerine sahip çıkma ve farkındalık açısından önemine vurgu yapan Turan, bunun yerel demokrasiyi de destekleyici nitelikte olduğunu söyledi.

Söz konusu 494 ada avan projenin İBB tarafından hazırlandığını dile getiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Proje, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönem içinde İBB tarafından koruma kuruluna gönderilmiştir. Temmuz 2019'da koruma kurulu tarafından onaylandı. 23 Ekim 2019'da Fatih Belediyesi Meclisi tarafından İBB'ye gönderildi. Ancak İBB tarafından bu tarihe kadar hiçbir işlem yapılmadı. Yani 494 ada avan projesi, 2,5 yıldır İBB'de beklemektedir. Burası bir sit alanıdır.

Buna karşı, belediye başkanı olarak benim de Ekrem Bey'in de yetkisi yok. Koruma kurulları buradaki başat kuruluştur. Yani aslolan koruma kurullarının onayıdır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre onaylanmak zorundadır. Süresi içinde görüşülmeyen ya da onaylanmayan planlar kesinleşerek yürürlüğe girer. Beğenelim-beğenmeyelim tartışması yok burada. Uygulanır. Belediye başkanı eğer bu kararı hukuka uygun görmezse mahkemeye taşıyabilir. Her ne kadar şu anda itiraz da etse Büyükşehir'den giden bir dosya bu. Yeni bir plan kararı üreterek onu koruma kuruluna götürebilir. İBB Başkanı olarak, 'Koruma kurulunun aldığı kararı beğenmiyorum.' diyemezsiniz."

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İlim Yayma Süleymaniye'de üstüne düşeni yapıyor

''3 gün süre verilmesi herhangi bir kanuna dayanmıyor''

Turan, İBB'nin projeye ilişkin bir çekincesi bulunması halinde konuyu mahkemeye taşıyabileceğini ancak bu yolun tercih edilmediğini bildirdi.

  • İBB'nin kendilerine 3 gün süre vermesinin herhangi bir kanuna dayanmadığını belirten Turan, buna rağmen süre dolmadan mühür vurulmasını da şov olarak niteledi.

Süleymaniye'de uzun zamandır adım atılması gereken bir alanın bulunduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:

  • "Süleymaniye'de yaklaşık bin dönümlük alanın yetkisi ve sorumluluğu İBB'dedir. 2,5 yılda Süleymaniye'de tek bir çivi çakılmamış ama onaylı, imarlı bir vakıf parseli üzerinden kahramanlık devşirmek doğru değil. 2,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Süleymaniye'yi yöneten sizsiniz. Şu anda Süleymaniye'de ne varsa 2,5 yıldır sorumlusu bizatihi bu koltuklarda oturan arkadaşlarımızdır. Süleymaniye, sahada çalışarak düzelir, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kavga ederek düzelmez. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde ortak akılla yönetilerek çözülür."

Konuyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüklerini bildiren Turan, gelecek hafta da sahada görüşeceklerini kaydetti.

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