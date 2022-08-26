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İSTANBUL

Fatih Belediyesinin Çanakkale ziyaretleri yoğun ilgi gördü

Çanakkale ziyareti programlarına devam eden Fatih Belediyesi, bu kez Fatih Kütüphaneleri öğrencileri için bir gezi düzenledi. Geziye yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Belediyesinin Çanakkale ziyaretleri yoğun ilgi gördü
Gençler 57. Alay Şehitliğini de ziyaret ettiler

Çanakkale ziyareti programlarına devam eden Fatih Belediyesi, bu kez Fatih Kütüphaneleri öğrencileri için bir gezi düzenledi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı ziyaret programı için belediye önünden 5 otobüs yola koyuldu. Öğrenciler, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a teşekkürlerini iletti. Düzenlenen son gezi programıyla toplamda 2453 Fatihli, Çanakkale’de; Seyit Onbaşı Anıtı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Bayraklı Baba Türbesi, 57. Alay, Kemal Yeri ve Conk Bayırı ziyaretlerinde bulunmuş oldu. Çanakkale ziyaretlerine katılmak isteyen Fatihliler, belediyenin internet sitesinde etkinlik başvuruları kısmından kayıt yaptırabilirler.

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