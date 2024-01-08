İstanbul'da Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ö.S. isimli bir şahıs, yatsı namazı öncesinde Fatih Camisi'nde slogan atarak huzursuzluk çıkardı.
Sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.
Namaz sonrası imam odasına girdi
Akşam namazının ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.
Vali Gül'den geçmiş olsun ziyareti
İstanbul Valisi Davut Gül, saldırı sonucu yaralanan Kurra Hafız Galip Usta ile Bilal Erdem'i tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
X hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Vali Gül, yaralıların tedavilerinin devam ettiklerini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun."
Ali Erbaş: Menfur saldırının takipçisi olacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.
Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Erbaş, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.
"İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."