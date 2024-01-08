Ümit Özdağ’ın ırkçı söylemleri ile zehirlediği gençler, Türkiye’de her geçen gün yeni bir saldırı ile gündeme geliyor. Koç Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrenci F.B., ‘Kürt ve Alevi’ olduğu öne sürülerek oda arkadaşları tarafından şiddet gördü. Kemerle dövülen, kesici aletle yaralanan TÜBİTAK birincisi F.B., Hasan Ege K. ve Arda D.’nin işkencesine maruz kaldı. Mağdur F.B.'nin avukatı Alper Sarıca; ırkçı saldırgan K.'nın ses kayıtlarında, Kürtlere soykırım tehdidinde de bulunduğunu ve "Zafer Partisi iktidarında siz de (Kürtler) Yahudilerle aynı şeyleri yaşayacaksınız ve bu bence çok iyi bir şey" dediğini belirtirken, dosyada yer alan kayıtların yayılması halinde 'Hasan Ege K.'nın ve Ümit Özdağ'ın utancından sokağa çıkamayacağını' söyledi. Zafer Partisi'nin Malatya Battalgazi ilçe başkanlığından yapılan açıklamada da işkence gören F.B.’nin 'iftira attığı' ileri sürüldü ve olayın üzeri örtülmeye çalışıldı.