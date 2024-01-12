Fatih Camisi imamı Galip Usta uğradığı bıçaklı saldırı anını anlattı: Bir anda içeriye daldı direkt üzerime yürüdü

"Ders yaptık, abdest tazeledim. Yatsı da yakındı, üç öğrenciyle ders yapıyorduk. Biri dışarıda, ikisi içerideydi. Bir anda içeriye daldı bu adam. Direkt üzerime yürüdü. İçeriye girince ayağa kalktım, 'Bir şey diyeceğim hoca.' dedi. O arada bıçağı geçirdi. Ben göğsümde ağrı hissettim, yumruk zannettim. Koltuğa düştüm. Öğrencim ayağa kalktı. Boynumdan, göğsümden ve sırtımdan, üç yerden yara aldım. Ciddi bir yaraydı. 'Yarım santim daha girse götürürdü' diyorlar. Büyük bir şey atlattık. Caminin güvenlik görevlileri geldiler, yakaladılar. Görüntülerde var zaten. Çok kan kaybettim. Ambulansı bekledik. Allah bizi korudu."