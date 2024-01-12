Fatih Camisi imamı Galip Usta uğradığı bıçaklı saldırı anını anlattı: Bir anda içeriye daldı direkt üzerime yürüdü

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, üç yerinden yara aldığını belirterek, "Ciddi bir yaraydı. 'Yarım santim daha girse götürürdü' diyorlar. Büyük bir şey atlattık." dedi.
Usta'nın, 8 Ocak Pazartesi günü camide meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.
Yoğun bakımda kaldığı iki günün ardından 10 Ocak'ta normal servise alınan Usta'nın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği belirtiliyor.
"Hoca onu uyardı' diyorlar, diyaloğum olmadı"
Saldırının yaşandığı anı anlatan Usta, 8 Ocak'ta nöbetçi olduğunu, namazı kıldırdıktan sonra bir kişinin, "Ey Müslümanlar, gaflet içindesiniz." şeklinde bir cümle kurduğunu aktardı.
"Severek yaptığımız bu görevi sonuna kadar götürme niyetindeyiz"
Namazdan sonra imam odasında dersi olduğunu dile getiren Usta, şöyle devam etti: