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POLİTİKA

Fatih Erbakan: Altılı masanın toplantıları altın gününe döndü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, altılı masanın toplantılarını altın gününe benzeterek, "Altılı masada birleşen muhalefet ülkenin içinde bulunduğu sürece proje üretmiyor. Toplantılar altın gününe döndü" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Fatih Erbakan: Altılı masanın toplantıları altın gününe döndü
​Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2’inci olağan kongresine katıldı.

‘ALTILI MASA TOPLANTILARI ALTIN GÜNÜNE DÖNMÜŞTÜR’

Erbakan, konuşmasında 6 muhalefet partisinin toplantılarına değinerek, ülkenin içinde bulunduğu sürece proje üretemediği ve toplantılarının altın gününe döndüğünü söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nin ‘Ne kasa ne masa’ sloganıyla hareket ettiğini ve önceliklerinin Türkiye olduğunu dile getiren Erbakan, "6'lı masaya yönelik eleştirilerimizi de biliyorsunuz. ‘Ne kasa, ne de masa’ diyerek duruşumuzu ortaya koyarken, 6’lı masa denilen ve toplantıları artık altın gününe dönen ittifaktaki sıkıntılara da sık sık dikkat çekiyoruz. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış. Aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söylemleri yok. Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı, kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi, bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz” diye konuştu.

‘İKTİDAR SÜRECİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ PROJELER YAPACAĞIZ'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin iktidara gelmesi ile yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projeler hazırladıklarını aktardı. Faiz giderlerini azaltacaklarını kaydeden Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vereceğiz. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYT’lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız. Paylaşımda Adalet– Yönetimde Adalet– Yargıda Adalet’i tesis edeceğiz.”

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