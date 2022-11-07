Gündem Fatih Erbakan yeniden seçildi Amerikalarda İngilterelerde icazet arayışımız olmamıştır
ANKARA

Fatih Erbakan yeniden seçildi: 'Amerika'larda İngiltere'lerde icazet arayışımız olmamıştır'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ikinci olağan kongreye katılan 1225 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Partinin 50 kişilik MKYK’sı da belirlendi. Erbakan kongrede “Yeniden Refah Partimizin 'Amerika'larda, 'İngiltere'lerde icazet arayışı olmamıştır” diyerek CHP liderini eleştirdi.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Fatih Erbakan yeniden seçildi: Amerikalarda İngilterelerde icazet arayışımız olmamıştır
​Fatih Erbakan yeniden seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir kez daha seçildi.

Erbakan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan 1225 delegenin tamamının oyunu alarak, genel başkanlığa yeniden getirildi. Kongrede 50 kişilik MKYK da belirlendi. Kongre konuşmasında başını CHP’nin çektiği 6’lı masayı eleştiren Erbakan, “Çoğu ekonomik model olarak daha düşük faizle borçlanmayı vadediyor. İBB, yüzde 10,70 ile dolar borçlanıyor. Bu mu sizin ekonomi çözümünüz” diye sordu.

Fatih Erbakan, şöyle konuştu: “Bundan 10 yıl önce Erbakan Hocamız vefat ettiğinde dedik ki, ‘Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film bitmedi daha yeni başlıyor.’ İşte bu salon, bu muazzam manzara bizi haklı çıkarıyor. Evet, Erbakan Hocamız vefat etti ancak, Milli Görüş davası kıyamete kadar devam edecektir. Yeniden Refah Partisi olarak ittifakımız milletimizledir. Yeniden Refah Partimizin ‘Amerika’larda, ‘İngiltere’lerde icazet arayışı olmamıştır. Yeniden Refah Partimiz, milletimizden gizli görüşmeler yapmamış, pazarlık masalarına oturmamıştır. İktidarı Washington’dan, Londra’dan değil, aziz milletimizden istemektedir.”

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