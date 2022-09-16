Fatih Erbakan’dan Tunç Soyer’e ‘Osmanlı’ tepkisi: CHP gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenledikleri ‘Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı’ öncesinde konuştu.

6' LI MASAYA ELEŞTİRİ

6’lı masanın sıkışmış durumda olduğunu belirten Erbakan, “Altın günü şeklindeki buluşmalara devam ediyorlar. Beraber toplanıp dağılıyorlar. 30 kez baş başa, 6 kez masa başında toplam 36 kez bir araya gelmişler. Biz masanın çatırdağını aylar öncesinde söylemiştik. O zaman bize itiraz edenler dahi bugün artık ‘bu masadan bir şey çıkmaz’ deme noktasına geldiler. " dedi.

‘ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı devletini hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Erbakan şunları söyledi;

"İşte en son görüyorsunuz masanın en büyük partisi olan CHP’nin genetik yapısı bir kez daha tezahür etti. 9 Eylül’ün yıl dönümü münasebetiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yapıyor ve doğrudan doğruya ecdadımızı hedef alıyor. 9 Eylül’ün yıl dönümünde bir açıklama yaparken işgalci, katliamcı Yunanistan’ı hedef almak varken, bula bula sen ecdadımızı mı hedef aldın? Böyle bir açıklama olur mu? 6 asır dünyaya adaleti götürmüş, hayvan haklarının savunuculuğunun en güzel örneğini veren bırak insan haklarını. Hayvan haklarının savunuculuğunun 6 asır öncesinden en güzel örneklerini vermiş. Muazzam bir medeniyet. Batılı araştırmacılar, tarihçiler bu noktada Osmanlı Devleti’nin hakkını teslime diyor. Ama siz kalkıp da burada ecdat düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı yapıyorsunuz. CHP gerçeğinin bir kez daha açık bir şekilde gözler önüne serilmesi. Lokomotifinin CHP olduğu bir masa en önemli taşıyıcı unsurun CHP olduğu ve büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayının CHP’den çıkacağı bir masadan ve CHP’de böyle bir genetik yapıya sahipken bir hayır gelebilir mi? Osmanlı Devleti’nin hedef alan sözlerin sarf edilmesini bir akıl tutulması olarak görüyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Huzurlarınızda bir kez daha şanlı ecdadımıza dil uzatanları özür dilemeye davet ediyoruz."

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