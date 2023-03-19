Fatih Erbakan'ın ittifak kararını açıklayacağı gün belli oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un Yeniden Refah Partisi ziyareti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, parti genel merkezinde ziyaret ederek Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti. Partide yapılan istişareler sonucu karar verildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak.
Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: