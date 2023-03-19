Fatih Erbakan'ın ittifak kararını açıklayacağı gün belli oldu

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarında bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş " Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler sürüyor. Yine kendi kimlikleri olacak, ortak hedefler ile bir araya geleceğiz. Ortaya iki temel aday çıktığına göre, bütün partiler iki adaya bakarak tercihini belirleyecek. Türkiye'nin hayrına olan, çıkarına olan herkese kapımız açık." dedi.