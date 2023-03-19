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Gündem

Fatih Erbakan'ın ittifak kararını açıklayacağı gün belli oldu

Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuyla ilgili kararını 20 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te açıklayacaklarını duyurdu.

21:04 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un Yeniden Refah Partisi ziyareti.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un Yeniden Refah Partisi ziyareti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, parti genel merkezinde ziyaret ederek Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti. Partide yapılan istişareler sonucu karar verildi.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak.


Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile “İttifak” davetine dair kararını açıklayacaktır."


#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
#Cumhur İttifakı
32 dakika önce
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