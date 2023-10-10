Fatih Portakal, İsrail'in istediği takdirde Mescid-i Aksa'yı kapatacağını kimsenin de karışamayacağını iddia etti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara değindi.
Fatih Portakal: İsrail Mescid-i Aksa'yı kapatabilecek kudrette
"Ümmet mi harekete geçecek? Hiçbir şey olmaz"
Portakal konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: