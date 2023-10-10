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Fatih Portakal: İsrail Mescid-i Aksa'yı kapatabilecek kudrette

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail'e kimsenin karışamayacağını söyledi. "İsrail, Mescid-i Aksa’yı bile ibadete kapatabilir." diyen Portakal, "Bunu yapabilecek kudreti var. Ona hayır diyebilecek bir kesim yok." diye konuştu.

Hüseyin Berk
20:30 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Portakal, İsrail'in istediği takdirde Mescid-i Aksa'yı kapatacağını kimsenin de karışamayacağını iddia etti.

Fatih Portakal, İsrail'in istediği takdirde Mescid-i Aksa'yı kapatacağını kimsenin de karışamayacağını iddia etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara değindi.

Fatih Portakal: İsrail Mescid-i Aksa'yı kapatabilecek kudrette

İsrail'e kimsenin karışamayacağını söyleyen Portakal,
"İsrail, Mescid-i Aksa’yı bile ibadete kapatabilir. Bunu yapabilecek kudreti var. Ona hayır diyebilecek bir kesim yok."
diye konuştu.


"Ümmet mi harekete geçecek? Hiçbir şey olmaz"

Portakal konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İbadete kapatıyorum dediği anda kimse bir şey yapamaz. İslam alemi mi bir şey yapacak? Ümmet mi harekete geçecek? Hiçbir şey olmaz. Bunu yapabilecek kudreti var. Ona hayır diyebilecek bir kesim yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.


#Fatih Portakal
#İsrail
#Filistin
#Mescid-i Aksa
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