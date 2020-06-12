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TRABZON

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazır

Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kulelerinin montajı tamamlandı. 880 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

Haber Merkezi DHA
Gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.
Gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs’ta İstanbul'dan yola çıktı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon’a ulaştı.

Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nde kulelerin montajı bitti: 15 Temmuz'da ilk sondajı vuracak
EKONOMİ
Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nde kulelerin montajı bitti: 15 Temmuz'da ilk sondajı vuracak

Gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.

Platformlar söküldü

İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak olan geminin, sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na yanaştıktan sonra platformlar söküldü.

Gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak

Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırılan geminin vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kuleleri monte edildi. Yaklaşık 1000 ton ağırlığında ve denizden yüksekliği 104 metre olacak kulelerin montajının ardından gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı
EKONOMİ
Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı

Gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.

Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etmesi planlanıyor.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazır
FOTOĞRAF 9
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Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs’ta İstanbul'dan yola çıktı.
Title
103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon’a ulaştı.
Title
İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak olan geminin, sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı.
Title
Platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na yanaştıktan sonra platformlar söküldü.
Title
Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırılan geminin vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kuleleri monte edildi. Yaklaşık 1000 ton ağırlığında ve denizden yüksekliği 104 metre olacak kulelerin montajının ardından gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.
Title
Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etmesi planlanıyor.
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Title
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazır
Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kulelerinin montajı tamamlandı. 880 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.


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