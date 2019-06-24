Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem FSMde 4 şerit trafiğe kapatılacak
İSTANBUL

​Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak

FSM'de 4 şerit trafiğe kapatılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
​Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaz geçişlerini sağlaması bakımından İstanbul ulaşımının can damarı olan Boğaz Köprülerimizin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için; '15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi' çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

50 GÜN SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir. İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" bilgisi verildi.

4 ŞERİT KAPATILACAK

50 gün 4 şeridin kapatılacağı belirtilen açıklamada, "Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

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