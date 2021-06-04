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İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yangını: Trafik durma noktasına geldi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Haber Merkezi AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde otomobil yanıyor: Trafik durma noktasına geldi - Son dakika
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde bir otomobilde yangın çıktı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boğaz Köprüsü'nde korkutan yangın: Köprü trafiği kilitlendi
OYNAT 00:35
Boğaz Köprüsü'nde korkutan yangın: Köprü trafiği kilitlendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilin yanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının ardından yoğun trafik oluştu.
Yangının ardından yoğun trafik oluştu.

Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.

DHA

Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

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