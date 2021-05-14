​Fatih’in sokaklarında klasik bayram coşkusu

İstanbul Fatih Belediyesi Ramazan Bayramı’nın birinci günü düzenlediği etkinlikte belediyeye bağlı ekipler, İstanbul beyefendi ve hanımefendileri kıyafeti giyen animatörler ile klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde sokakları dolaşarak vatandaşlara saksı çiçeği ve şeker paketi hediye etti.

Ramazan Bayramı’nı kutlamak için Fatih Belediyesi ekipleri kortej eşliğinde, salgın nedeniyle evlerinde olan vatandaşlarımıza moral vermek ve bayram coşkusunu yaşatmak amacıyla çiçek ve şeker paketleri hediye etti. Klasik otomobillerle birlikte Ramazan Davulcusu eşliğinde İstanbul beyefendi ve hanımefendisi kıyafeti giyen animatörlerden oluşan kortejdeki belediye ekipleri ilçe sokaklarında vatandaşlara saksı çiçeği ve şeker paketi hediyeleri dağıttı.

BALKONDAN SEPETLER SARKTI

Fatih Belediyesi Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi önünden hareket eden klasik otomobillerin de yer aldığı kortej, ilçe sokaklarını gezerek, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evinde olan Fatihliler ise cama, balkona çıkarak hem maniler söyleyen Ramazan davulcusuna eşlik etti hem de hediyesini almak için sepetlerini sarkıttı. Fatih Belediyesi görevlileri de sepetlere çiçek ve şeker paketleri koyarak Fatihlilerin yüzlerini gülümsetti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, vatandaşlar, kendilerine moral olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

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Gün boyu ilçe sokaklarını dolaşan yaklaşık 120 kişilik 2 ekip, binlerce saksıda Fesleğen ve bayram şekeri paketlerini vatandaşlara hediye etti.