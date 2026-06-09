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Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşüp tramvayın altında kalarak öldü

Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşüp tramvayın altında kalarak öldü

16:559/06/2026, Salı
DHA
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Olaya şahit olanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya şahit olanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Laleli- İstanbul Üniversitesi Durağı'nda Muhammed M.M. (6)'nin raylara düşüp tramvayın altında kaldığı anlarda çevredekilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Bu sırada gelen tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed M.M.'nin raylara düştükten sonra tramvayın altında kaldığı anlara şahit olanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik anlar yer aldı.


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