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Fatih'te Anneler Günü'nde Annelere Çiçek Hediye

Fatih Belediyesi Anneler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikle belediyeye bağlı ekipler klasik otomobiller ve bando eşliğinde ilçe genelinde annelerimize çiçek ve el aynası hediye etti.

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Fatihte Anneler Gününde Annelere Çiçek Hediye
Fatih'te Anneler Günü'nde Annelere Çiçek Hediye

İstanbul Fatih’te, Anneler Günü’nü kutlamak için Fatih Belediyesi ekipleri kortej eşliğinde, salgın nedeniyle evlerinde olan vatandaşlarımıza moral vermek ve annelerimizi gülümsetmek için çiçek ve el aynası hediye etti. Klasik otomobillerde bulunan bando takımı ise çaldığı müziklerle dağıtım yapan belediye ekiplerine eşlik etti. 7'den 70'e vatandaşlar hem hediyesini aldı hem de çalan müziğe eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

ANNELERİMİZ BALKONDAN SEPET SARKITARAK HEDİYELERİNİ ALDI

Kocamustafapaşa Meydanı'ndan hareket eden klasik otomobiller, ilçe sokaklarını gezerek, vatandaşların Anneler Günü'nü kutladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evinde olan annelerimiz ise cama, balkona çıkarak hem çalan müziğe eşlik etti hem de hediyesini almak için sepetini sarkıttı. Fatih Belediyesi görevlileri de sepetlere çiçek ve el aynası koyarak annelerimizi gülümsetti. Renkli görüntülerin olduğu etkinlikte, vatandaşlar, kendilerine moral olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. Gün boyu ilçe sokaklarını dolaşan yaklaşık 120 kişilik 2 ekip, 15 bin saksı çiçeği ve el aynasını annelerimize hediye etti.

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