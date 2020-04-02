Fatih'te bağış sepeti: Yumurta, makarna gibi birçok malzeme var

Fikir aklıma bu gün geldi. Ben uzun yıllar İtalya'da yaşadım bir çok arkadaşım var orada. Oraları takip ederken koronavirüs nedeniyle böyle bir uygulama başlatılmış acayip hoşuma gitti. Koronavirüsten dolayı evinden çıkamayanlar, evine günlük para getiremeyenler ihtiyaç duyuyorlar. İtalyan hükümeti yemek dağıtıyor ama soğuk yemekler dağıtıyor sandviç gibi. İnsanlar evlerindeki sıcak yemeklerini paylaşmaya başlamışlar. Sonra da böyle sepet sarkıtmaya başlamışlar. Bağış sepeti gibi imkanı olanlar bırakıyor, ihtiyacı olanlar alıyor. Umuyorum ki herkese örnek olur çünkü yardımlaşmamız gerekiyor. Ben bir şeyler koymuştum bir tek ekmek ilave olmuş. Bende evimde olanları koydum yumurta, meyve gibi. Daha yeni koydum tepkiler nasıl tam bilmiyorum. Yaymaya çalışıyorum. Herkes aynı şeyi yaparsa bence çok güzel olur.