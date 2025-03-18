Fatih'te bir şahıs kedi mamalarını tekmeleyerek dağıttı: "Bu mahallede hayvanları sevmeyenler var"

Pet shop sahibi Serkan Taşbey, "Biz sokak kedilerini düzenli olarak burada besliyoruz. Bu mahallede hayvan sevmeyenler var. Biz kendisine dükkanımızın önü olduğunu, kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını söyledik. Ama kendisi bize sürekli müdahalede bulundu. Biz kedi maması koymaya devam edip kendisini uyardık. Kendin koymuyorsun bari koyana müdahale etme. En azından hayvan karnını doyursun" dedi.