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Fatih'te bir şahıs kedi mamalarını tekmeleyerek dağıttı: "Bu mahallede hayvanları sevmeyenler var"

Fatih'te bir şahıs kedi mamalarını tekmeleyerek dağıttı: "Bu mahallede hayvanları sevmeyenler var"

11:3118/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
DHA
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Fatih'te bir kişi sokak kedileri için koyulan mamayı tekmeleyerek dağıttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, pet shop sahipleri sokak kedilerini beslemek için mağazanın kenarına kedi maması döktü.

Bu durumu gören bir kişi, mamaları ayağıyla tekmeleyerek dağıttıktan sonra motosikletine binip olay yerinden ayrıldı. Mamaların dağıldığını gören pet shop sahipleri aynı noktaya yine mama koyarak kedileri beslemeye devam etti.

'Bu mahallede hayvan sevmeyen kişiler var'

Pet shop sahibi Serkan Taşbey, "Biz sokak kedilerini düzenli olarak burada besliyoruz. Bu mahallede hayvan sevmeyenler var. Biz kendisine dükkanımızın önü olduğunu, kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını söyledik. Ama kendisi bize sürekli müdahalede bulundu. Biz kedi maması koymaya devam edip kendisini uyardık. Kendin koymuyorsun bari koyana müdahale etme. En azından hayvan karnını doyursun" dedi.








#Kedi
#Fatih
#Mama

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