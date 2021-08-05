Gündem Fatihte dört katlı binada yangın paniği Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
İSTANBUL

Fatih'te dört katlı binada yangın paniği: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Fatih'te 4 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu kişileri önce vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle kurtarmaya çalıştı. Ardından itfaiyenin gelmesiyle üst katlarından kurtarılan ve dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarda tedavi edildi.

Haber Merkezi DHA
Fatihte dört katlı binada yangın paniği: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı. Çevredeki vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı.

DHA

Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi. Mahalle sakinleri yangın söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga etti. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yangından etkilenen Manavgatlılara evlerinde sağlık taraması ve psikolojik destek
GÜNDEM
Yangından etkilenen Manavgatlılara evlerinde sağlık taraması ve psikolojik destek

İzmir sıcaktan kavruluyor
GÜNDEM
İzmir sıcaktan kavruluyor

Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler
GÜNDEM
Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler
Abone Ol Google News
AlevlerMenteşeye ulaştı

Alevler
Menteşe'ye ulaştı

İki mahalle daha acil olarak boşaltılıyor.
Mezarlıkta saklanmış!

Mezarlıkta saklanmış!

Yedi kişinin katiline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Ana ünitedehasar yok

Ana ünitede
hasar yok

Termik santralde alevler etkisini yitirdi.
Ankara'da feci kaza

Ankara'da feci kaza

​Otomobilden zorla indirilen kadın talihsiz şekilde can verdi.
10 mahalle boşaltıldı

10 mahalle boşaltıldı

​Muğla'daki orman yangını termik santrale sıçradı.
Patlama riski yok

Patlama riski yok

​Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı

ABD'nin<br>Afgan oyunu

ABD'nin
Afgan oyunu

​Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değil.
Sekiz gündür uykusuzlar

Sekiz gündür uykusuzlar

​Ekipler, insan ve hayvanları koruyabilmek için canları pahasına ateşe atılıyor.
7 ilde 16 yangın sürüyor

7 ilde 16 yangın sürüyor

​Şimdiye kadar 33 ilde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı.
Beni örnek alın

Beni örnek alın

​Irkçı belediye başkanı Tanju Özcan'dan CHP'ye çağrı.
10 bin hasta yoğun bakımda

10 bin hasta yoğun bakımda

​Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde.
Geri dönüşüm <br>'ders' olsun

Geri dönüşüm
'ders' olsun

​'Lüzumsuz ise söndür' ile olmaz.
Konya canisi yakalandı

Konya canisi yakalandı

​Aynı aileden yedi kişiyi katletmişti.
Sera ve arıcılığı vurdu

Sera ve arıcılığı vurdu

​Muğla'da 6 bin üretici etkilendi.
YAŞ’ta sürpriz yok

YAŞ’ta sürpriz yok

​Emekliye ayrılan Ümit Dündar dışında TSK komuta kademesinde değişiklik olmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.