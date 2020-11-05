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Gündem Fatihte filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksi şoförü tutuklandı
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Fatih'te filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksi şoförü tutuklandı

İstanbul Fatih'te görevli oldukları araç içindeki filyasyon ekibinden 3 sağlık çalışanına bıçak gösteren ve tehditlerde bulunan saldırgan gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede silahla tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Filyason ekibine saldıran şahıs tutuklandı.
Filyason ekibine saldıran şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da saat 14.30 sıralarında tek şeritli Kocasinan Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü Hüseyin D., filyasyon ekibini taşıyan aracın karşısına çıkması üzerine taksiden indi. Araca doğru yürüyen Hüseyin D., filyasyon ekibine bıçak göstererek tehdit ve hakaretlerde bulundu.

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Çalışma başlatıldı

Filyasyon ekibinin şikayeti üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmanın ardından taksi sürücüsü Hüseyin D'yi, 4 Kasım'da Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı.

Cep telefonuyla görüntülendi

Filyasyon ekibinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla ekibin arabasına doğru yürüdüğü, aracın olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede silahla tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.

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