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Fatih’te hafriyat kamyonu tramvay hattının enerji tellerini kopardı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Beyazıt ile Laleli tramvay durakları arasında devam eden çalışmalar sırasında bir hafriyat kamyonunun damperi tramvay hattına enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Enerjinin kesilmesi nedeniyle hattaki tramvaylar bir süre seferlerine devam edemedi.

00:48 - 9/11/2023 Perşembe
IHA
Tramvay hattının enerji telleri koptu.

Tramvay hattının enerji telleri koptu.

İstanbul Fatih’te bir hafriyat kamyonunun tramvay hattına enerji sağlayan telleri koparması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.


İstanbul’un Fatih ilçesinde Beyazıt ile Laleli tramvay durakları arasında devam eden Ordu Caddesi yayalaştırma çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun damperi tramvay hattına enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Enerjinin kesilmesi nedeniyle hattaki tramvaylar bir süre seferlerine devam edemedi.



Metro İstanbul’dan açıklama


Konuyla ilgili Metro İstanbul’a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda bir inşaat firmasına ait damperli kamyonun katener (enerji) telini koparması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.



#Fatih
#Tramvay
#Enerji Telleri
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