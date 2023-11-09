Fatih’te hafriyat kamyonu tramvay hattının enerji tellerini kopardı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Beyazıt ile Laleli tramvay durakları arasında devam eden Ordu Caddesi yayalaştırma çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun damperi tramvay hattına enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Enerjinin kesilmesi nedeniyle hattaki tramvaylar bir süre seferlerine devam edemedi.