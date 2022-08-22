Fatih'te İETT otobüsü yayaya çarptı: Şoför arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul'da her gün yaşanan arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmeyen İBB, toplu taşımayı vatandaşa eziyete dönüştürdü.
İBB, vatandaşın tüm tepkisine rağmen gerekli önlemleri almamaya devam ederken bu kez de İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsünün yayaya çarptığı görüntüler ortaya çıktı.
ŞOFÖR ARKASINA BAKMADAN KAÇTI
Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yol kenarında yürüyen bir vatandaşa İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı vatandaş çarpmanın etkisiyle yola savrulurken otobüs şoförünün hız kesmeden yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.