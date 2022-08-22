Gündem Fatihte İETT otobüsü yayaya çarptı Şoför arkasına bakmadan kaçtı
İSTANBUL

Fatih'te İETT otobüsü yayaya çarptı: Şoför arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsü, yol kenarında yürüyen vatandaşa çarptı. Otobüs şoförünün hız kesmeden yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken yolun kenarına savrulan vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatihte İETT otobüsü yayaya çarptı: Şoför arkasına bakmadan kaçtı
İETT şoförü yayaya çarpmasının ardından arkasına bakmadan kaçtı.

İstanbul'da her gün yaşanan arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmeyen İBB, toplu taşımayı vatandaşa eziyete dönüştürdü.

İBB, vatandaşın tüm tepkisine rağmen gerekli önlemleri almamaya devam ederken bu kez de İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsünün yayaya çarptığı görüntüler ortaya çıktı.

ŞOFÖR ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yol kenarında yürüyen bir vatandaşa İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı vatandaş çarpmanın etkisiyle yola savrulurken otobüs şoförünün hız kesmeden yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te İETT otobüsü yayaya çarptı: Şoför arkasına bakmadan kaçtı
OYNAT 00:18
Fatih'te İETT otobüsü yayaya çarptı: Şoför arkasına bakmadan kaçtı
İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsü, yol kenarında yürüyen vatandaşa çarptı. Otobüs şoförünün hız kesmeden yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken yolun kenarına savrulan vatandaşın yaralandıığı öğrenildi.


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