Fatih'te İETT otobüsü yayaya çarptı: Şoför arkasına bakmadan kaçtı

Dünya

Alman gazetesi BILD'de deprem: LGBT desteği istifa getirdi ünlü gazeteci isyan etti

Almanya'nın en çok satan gazetesi BILD, istifalarla sarsılıyor. Gazetenin LGBT hareketini politik bir hale getirmesinden çok rahatsız olduğunu dile getiren gazeteci Ralf Schuler istifa etti. Schuler, LGBT nedeniyle gazeteden istifa eden ikinci kişi.