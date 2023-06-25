Fatih'te İETT şoförleri birbirine girdi: Baltayla saldırdı

Pendik'te İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Sapanbağları Mahallesi'nde ilerleyen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 KF 8650 plakalı otomobil, ara sokaktan Yunus Caddesi'ne çıkarken ters yöne girdi. Bu sırada yolda ilerleyen Gökhan Y. idaresindeki 34 TP 5938 plakalı İETT otobüsüne yandan çarpan otomobil, savrularak yolun karşı yönündeki ağaçlara çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü de kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, İETT sürücüsü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.